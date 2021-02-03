Antalyaspor- Beşiktaş Canlı Anlatım

ANTALYASPOR 1-0 BEŞİKTAŞ
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39' Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan Eren'in ortasında kale önünde Gökdeniz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
30' Antalyaspor'da Veysel, N'Sakala'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.
28' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Josef'in harika pasında savunma arkasına sarkan N'koudou kaleci Boffin'den sıyrıldıktan sonra açısı daraldı. N'koudou'nun çevirdiği topu kale önünde savunma uzaklaştırdı.
26' Sağdan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Atiba'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
10' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Gelişen hızlı hücumda Rosier'in sagadna yerden pasında ceza sahasında Ljajic'in vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.
5' Karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümü orta saha mücadelesiyle geçildi.
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri (K), Kudriashov, Fredy, Amilton, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel