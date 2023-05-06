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Antalyaspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım
Antalyaspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor.

ANTALYASPOR 1-0 BEŞİKTAŞ

Maçtan Dakikalar

 

1' Antalya'da ilk düdük geldi ve maç başladı.

 5' Beşiktaş'ta çalımlarla rakiplerinden sıyrılan Gedson, rakip yarı alanda ceza yayının gerisinde faul ile durduruldu. Konuk ekip tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

6' Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşu Maxim, doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Leite gole izin vermedi.

10' Arthur Masuaku'nun soldan ceza sahasına göndermek istediği top ters kanattan taca çıktı.

32' GOL! Antalyaspor, Ömer Toprak'ın kafa golü ile maçta öne geçti. Fernando'nun sağ çaprazdan ceza alanına gönderdiği ortada düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Ömer Toprak, takımını öne geçirdi.

39' Sağ kanattan hücuma çıkan Rosier, Cemali'den sıyrılıp ortasını içeri çevirdi. Uzak direkte Cenk Tosun'un kafa vuruşu kaleci Leite'nin üzerine gitti.

 

 

İLK 11'LER:

ANTALYASPOR: Helton, Cemali, Erdal, Bünyamin, Fernando, Wright, Fredy, Larsson, Ömer, Doğukan, Veysel

BEŞİKTAŞ: Mert Günok , Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Gedson, Amir, Maxim, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.

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