Antalyaspor, Bülent Kormaz ile yolların ayrıldığını açıkladı

Süper Lig'de 11. haftayı 11 puanla 15. sırada tamamlayan Antalyaspor'da, 4 maça çıkan mağlubiyet serisinin ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu.

Korkmaz sosyal medya hesabında şu açıklamaya yer verdi:

“Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn. Ali Şafak Öztürk'e ve bütün yönetim kuruluna, taraftarımıza, futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizler de hakkınızı helal edin. Her şey için çok teşekkürler.”

Antalyaspor'a 2018-2019 sezonunun başında gelen Bülent Korkmaz, takımının başında geçen sezonu 7'inci sırada tamamlamıştı.

Kulüpten yazılı açklama geldi

"Antalyaspor'umuzda, 13 Haziran 2018 tarihinden bu yana görev yapan Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüzün mali ve idari açıdan zor günler yaşadığı 2018-2019 başında aldığı sorumluluğu başarıyla üstlenen, futbol kamuoyunun beklentisinin aksine ligin son haftasına kadar Avrupa kupalarına katılabilme heyecanını yaşatan, tüm bunların da ötesinde, alt yapıya önem vererek tarihimizde hiç olmadığı kadar genç oyuncuyu A takımımıza kazandıran, Süper Lig'in en genç oyuncusunu oynatan kulüp olarak Türk futbol tarihinde kırılan rekorun sahibi olmamızı sağlayan Bülent Korkmaz ve ekibine teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Bu günden itibaren kulübümüzde bir kan değişikliği yaşanması gerektiğine olan inancımız doğrultusunda, Bülent Korkmaz'a teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık döneminde başarılar dileriz."

