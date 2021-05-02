Antalyaspor evinde kayıp

3. dakikada sol kanattan Kudriashov'un yerden pasına hareketlenen Eren Albayrak, ceza sahası içerisinde Esiti'nin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
5. dakikada topun başına geçen Fredy, topu ve kaleci ayrı köşelere göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
31. dakikada gelişen Göztepe atağında sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Halil, yerden topu ceza sahası dışına bıraktı. Topun gelişine sert bir vuruş yapan Esiti, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
37. dakikada ceza sahasına giren Omar İmeri, sağ kanattan bindiren Bünyamin Balcı'nın önüne yerden güzel bir pas verdi. Bünyamin Balcı'nın yerden sert şutunda, topu kaleci kornere çeldi.
58. dakikada Fredy'nin pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Podolski'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
66. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın ortasında ceza sahası içinde Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 1-2
67. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ceza sahasına ortasında, Podolski'nin kafa vuruşu kalecinin sağından filelere gitti. 2-2
84. dakikada kazanılan sert vuruşta topun başına geçen Berkan Emir, ceza sahasına ortaladı, yerden sekip havalanan topa kafayı vuran Atınç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3
87. dakikada Nuri Şahin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Veysel kafayı vurdu, top tam kaleye giderken, Atınç çizgiden meşin yuvarlağı çıkardı.
Stat: Antalya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Osman Gökhan Bilir
FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Gökdeniz Bayrakdar dk. 90 ?), Ufuk Akyol (Hakan Özmert dk. 68), Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Eren Albayrak ? (Omar İmeri dk. 13, Sidney Sam dk. 68), Podolski
Yedekler: Doğukan, Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Orgil, Ali Eren İyican
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Berkan Emir, Kubilay Sönmez (Alparslan dk. 84 ?), Esiti, Soner Aydoğdu (Yalçın Kaya dk. 75), Halil Akbunar (Gassama dk. 89 ?) Diabate (Ideye dk. 46), Jahovic (Beykan Şimşek dk. 89 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Egeberk Gabel, Yılmaz Basravi, Efe Binici, Napoleoni
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Fredy (dk. 5 pen.), Podolski (dk. 67) (Antalyaspor), Esiti (dk. 31), Jahovic (dk. 66), Atınç (dk. 84) (Göztepe)
Sarı kartlar: Kerim Alıcı (Göztepe), Veysel Sarı (Antalyaspor)
Cafer Eser - Suat Metin