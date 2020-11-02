Antalyaspor Fenerbahçe Canlı Anlatım

ANTALYASPOR 0-0 FENERBAHÇE

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9' Fenerbahçe topun kontrolünü sağladı ve rakip sahaya yerleşti.

6' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Gökhan'ın kullandığı taç atışında Samatta son çizgiden kafayla topu çevirdi, gerilerden gelen Valencia da yine kafayla çok sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

5' Ozan Tufan topu rakip ceza alanına taşıdı. Pasında Samatta iyi bir kontrol yapamayınca Antalyaspor savunması topu taca yolladı.

4' Sağ kanattan Sosa'nın ortasında Pelkas'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

2' Antalyaspor ön alanda baskıyla başladı. Fenerbahçe ilk dakikada ileri çıkmakta zorlanıyor.

Maç Başladı 1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Orgill, Kudriashov, Jahovic, Gökdeniz, Mert, Bünyamin, Veysel

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta