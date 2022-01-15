İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalyaspor - Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım

Antalyaspor - Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım
Antalyaspor - Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

ANTALYASPOR 1 - 1 FENERBAHÇE

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Mücadele Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı.

17' Sağ çaprazda İrfan Can Naldo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

30' Ferdi, Bünyamin'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Ferdi Kadioglu

45' Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

46' Mücadelenin ikinci yarısı hakemin düdüğüyle başladı.

71' Karara itiraz eden Fredy de sarı kart gördü.Sarı Kart - Fredy

71' İrfan Can'a faul yapan Veysel sarı kart gördü.Sarı Kart - Veysel Sari

72' GOL! Sosa, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.Gol - José Sosa

80' GOL! Doğukan, Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.Gol - Dogukan Sinik

--------------------------

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel.

FENERBAHÇE: Berke, Min Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Zajc, Sosa, Mesut Özil, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

STAT: Antalya
HAKEM: Atilla Karaoğlan

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.