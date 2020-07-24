Antalyaspor Galatasaray Canlı Anlatım

ANTALYASPOR:1 GALATASARAY:0

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46'Ceza alanında Martin Linnes'in pasına hareketlenen Younes Belhanda için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

46'Hakem Suat Arslanboğa ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor başlıyor.

İLK YARI SONUCU| Antalyaspor 1-0 Galatasaray

45'Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Jean Michael Seri'nin, ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Marcao için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 4 dakika ilave ediliyor.

42' Doğukan Sinik'in ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Okan Koçuk topu kornere gönderiyor.

40'Younes Belhanda'nın ara pasına hareketlenen Adem Büyük için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

32'Ferhat Kaplan'ın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

30'Sol kanatta Jean Michael Seri'nin defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Ömer Bayram için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

28'Jean Michael Seri'nin defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Sofiane Feghouli için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

27'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Eren Albayrak'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Adis Jahovic'in, arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

19'Eren Albayrak golde asisti yapan oyuncu oluyor.

19'GOOOLL!!! Fraport TAV Antalyaspor, Fredy'nin golü ile maçta öne geçiyor.

15'Amilton'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Marcao topu uzaklaştırmayı başarıyor.

12'Fredy'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

7' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Fredy'nin ceza alanına gönderdiği ortasında, ön direkte Ryan Donk kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

5'Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini konuk Galatasaray gerçekleştiriyor. Sakatlık geçiren Emre Akbaba oyundan çıkarken, Ömer Bayram yerine giren isim oluyor.

3'Emre Akbaba'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

1' Hakem Suat Arslanboğa maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk Galatasaray başlıyor.