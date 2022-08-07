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Antalyaspor - Galatasaray Maçı Canlı Anlatım

Antalyaspor - Galatasaray Maçı Canlı Anlatım
Antalyaspor - Galatasaray Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

ANTALYASPOR 0 - 0 GALATASARAY

MAÇTAN DAKİKALAR (CANLI)

1'Maç başladı

2' Antalyaspor oyunu Galatasaray yarı sahasına yıktı! Fernando'nun ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top kaleye paralel gitti.

13' Soldan Seferovic'in ortasında ceza sahasında Kerem'in gelişine yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

14' Galatasaray'da Nelsson, Güray'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Victor Nelsson

17' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağdan Yunus Akgün'ün yerden ortasında kale önünde Emre Akbaba'nın vuruşunda top üsten dışarı gitti.
 

İlk 11'ler

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Sergio Oliviera, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.

Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Bünyamin, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray, Fernando, Soner, Ndao, Ghacha, Luiz Adriano, Haji Wright.

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