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Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım

Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım
Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 37.haftasında Alanyaspor , Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlıyor.

Antalyaspor 0 - 0 Galatasaray

 CANLI ANLATIM 

1'Maç başladı

9' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında arka direkte bomboş durumda olan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

14' Halil'in ceza sahası dışında etkili şutunda top üst direği sıyırıp dışarı gitti.

22' Antalyaspor'da sakatlanan Serdar yerini Orgill'e bıraktı.Serdar Gürler - Dever Orgill

22' Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ dan gelen ortada savunmqdan seken topu ceza sahasında önünde bulan Emre Kılınç'ın şutunda top üstten dışarı gitti.

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Karşılaşmanın 11'leri

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Bahadır, Podolski (K), Kudriashov, Fredy, Serdar Gürler, Ufuk, Amilton, Mert, Bünyamin.

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Etebo, Ömer, Emre Akbaba, Gedson, Emre Kılınç, Kerem, Halil.

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