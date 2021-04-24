Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım

Antalyaspor 0 - 0 Galatasaray
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1'Maç başladı
9' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında arka direkte bomboş durumda olan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
14' Halil'in ceza sahası dışında etkili şutunda top üst direği sıyırıp dışarı gitti.
22' Antalyaspor'da sakatlanan Serdar yerini Orgill'e bıraktı.Serdar Gürler - Dever Orgill
22' Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ dan gelen ortada savunmqdan seken topu ceza sahasında önünde bulan Emre Kılınç'ın şutunda top üstten dışarı gitti.
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Karşılaşmanın 11'leri
ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Bahadır, Podolski (K), Kudriashov, Fredy, Serdar Gürler, Ufuk, Amilton, Mert, Bünyamin.
GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Etebo, Ömer, Emre Akbaba, Gedson, Emre Kılınç, Kerem, Halil.