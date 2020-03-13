Antalyaspor Hasan Subaşı tesisleri sahasındaki yangın korkuttu

Bugün saat 13.00 sıralarında Meltem Mahallesindeki Hasan Subaşı Tesislerinde gerçekleşen tadilat sırasında saha kenarındaki reklam panolarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Tesislerdeki sahada gerçekleşen tadilat sırasında kaynak makinesinden yayılan kıvılcımlar, reklam panolarının bulunduğu alandaki bir palmiye ağacına sıçradı. Bir anda yanmaya başlayan ağaca, tesis çalışanları yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Reklam panolarına da sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sonrası ağaç küle dönerken, reklam panoları da zarar gördü.

Suat Metin - Gazi Taş