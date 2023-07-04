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Antalyaspor, Japon futbolcu Shoya Nakajima ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, Japon futbolcu Shoya Nakajima ile yollarını ayırdı
Antalyaspor, Japon futbolcu Shoya Nakajima ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, 2023-2024 sezonu A Takım yapılanması çerçevesinde Japon futbolcu Shoya Nakajima ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Antalyaspor, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak forma giyen 8 oyuncunun yanı sıra sözleşmesi biten Fedor Kudriashov ve sözleşmesi devam etmesine rağmen Admir Mehmedi'den sonra Shoya Nakajima ile de karşılıklı anlaşma sağlayarak yollar ayrıldı.

2 milyon 60 bin Euro tasarruf

Japon futbolcunun, Başkan Sabri Gülel ile yaptığı görüşmenin ardından geride bırakılan sezondan alacağı olan 130 bin euro ile önümüzdeki yıl anlaşmasında bulunan 630 bin euro alacağından feragat ettiği bildirildi. Böylece kulüp sözleşmesi devam eden futbolcularla yapılan anlaşmalar neticesinde toplam 2 milyon 60 bin Euro değerinde tasarruf sağlamış olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca Başkan Sabri Gülel'in, sözleşmeleri devam etmesine rağmen kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili müzakerelerinin devam ettiği bilgisine yer verildi.

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