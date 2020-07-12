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Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig’in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Jahovic'in dokunuşunu kaleci çıkardı.

12. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

21. dakikada Doğukan Sinik'in sol kanattan ceza alanı içine kestiği korner atışında Jahovic'in kafası ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Cisse'nin şutu az farkla yandan auta gitti.

61. dakikada Juanfran'ın ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin vuruşunu defans araya girerek uzaklaştırdı.

73. dakikada Nazım Sangare'nin ceza alanı sağ çizgiden yerden pasında Jahovic'in dokunuşunda top yandan auta gitti.

77. dakikada Eren Albayrak'ın sağ kanattan penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Veysel Sarı'nın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Bünyamin Balcı (Chico dk. 70), Ufuk Akyol, Doğukan Sinik (Salih Dursun dk. 87 ?), Amilton, Jahovic (Blanco Leschuk dk. 76)
Yedekler: Yakup Mert Çakır, Boffın, Ersan Adem Gülüm, Mevlüthan Ekelik, Erman Herman Vardar, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Tamer Tuna

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'sakala, Tzavellas,Caulker,Juanfran, Ceyhun Gülselam (Emircan Altıntaş dk. 74),Salih Uçan (Siopis dk. 21), Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes (Mustafa Pektemek dk. 58), Cisse
Yedekler: Cenk Gönen, Kaan Kanak, Welinton, Onur Bulut, Umut Güneş, Musa çağıran, Lokman Gör
Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Adis Jahovic (dk. 21) (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor)

İsa Akar - Suat Metin

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