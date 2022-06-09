Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı

FT Antalyaspor, Göztepe ile yollarını ayıran 31 yaşındaki orta saha oyuncusu oyuncusunu kadrosuna kattığını duyurdu.Kulüpten "Hoş Geldin Soner Aydoğdu” mesajıyla paylaşılan açıklamada, “Kulübümüz Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Daha önce İstanbulspor'dan ayrılan kaleci Alperen Uysal'ı kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.Göztepe'de geçen sezon 35 maça çıkan Soner Aydoğdu, 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
İsa Akar