Antalyaspor tek golle kazandı!

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Ümraniyespor atağında Geraldo ceza sahası içinde bulunan Durel Avounou ile topu buluşturdu. Avounou'nun vuruşunda kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

34. dakika Mrsic'in pasında topla buluşan Bettaibe, ceza sahası içinde kaleci kaleci Boffin'i çalımlayamaya çalışırken meşin yuvarlak Boffin'de kaldı.

36. dakikada Antalyaspor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Haji Wright'ın yakın mesafeden kafa vuruşu üstten auta çıktı.

41. dakikada Antalyaspor atağında Alassane Ndao'nun ceza yayının sağ tarafından sert vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

59. dakikada sağ kanatta top ile buluşan Bünyamin'in ortasında arka direkte topla buluşan Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

84. dakikada Ümraniyespor atağında sol taraftan çizgiye kadar inen Del Valle ortasını açtı. Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Murat Altan

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak (Isaac Sackey dk. 82 ?), Geraldo (Valentin Gheorghe dk. 68), Antonio Mrsic (Nika Gagnidze dk. 68), Bel Durel Avounou, Onur Ayık (Del Valle dk. 68), Adel Bettaieb (Metehan Mimaroğlu dk. 73)

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Emre Nefiz, Fatih Şanlıtürk, Tahsin Hacımustafaoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Antalyaspor: Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Fedor Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Veysel Sarı dk. 85), Soner Aydoğdu (Hakan Özmert dk. 76), Alassane Ndao (Sam Larsson dk. 61), Luiz Adriano, Houssam Eddine Ghacho (Sinan Gümüş dk. 61), Haji Wright (Fredy dk. 76)

Yedekler: Alperen Uysal, Sherel Floranus, Cemali Sertel, Admir Mehmedi, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol: Haji Wright (dk. 59) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Geraldo (Ümraniyespor), Soner Aydoğdu, Fernando (Antalyaspor)

Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu

