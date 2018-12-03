Antalyaspor teknik heyetinden, görme engellilerle maç

Kırmızı-beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Ahmet Uluç Spor Salonu'nda görme engelli futbolcularla dostluk maçı yaptı. Gülgün Nihat Ömür Ortaokulu öğretmenleri ile Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nin katılımıyla gerçekleşen dostluk maçında gözleri kapalı bir şekilde çıngıraklı topla oynayan teknik heyet, görme engelli olmanın zorluklarını birebir deneyimledi. Toplumda farkındalık kazandırmak için düzenlenen organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftada sahasında Göztepe'yi tek golle geçerek yeniden yükselişe geçen Antalyaspor, Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında sahasında 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Yarın saat 16.45'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Kırmızı-beyazlı takımda Doukara dışında sakat oyuncu bulunmazken, Olcan ve Charles takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Antalyaspor sahasında oynanacak olan ilk karşılaşmada Darıca Gençlerbirliği karşısında avantajlı bir skor elde ederek, 18 Aralık tarihinde deplasmanda oynanacak olan rövanş mücadelesine rahat çıkmak istiyor.