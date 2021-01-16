Antalyaspor-Trabzonspor Canlı Anlatım

ANTALYASPOR 1-0 TRABZONSPOR

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İlk yarı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

40' Trabzonspor rakibinin 10 kişi kalmasının ardından baskısını arttırdı.

40' Trabzonspor rakibinin 10 kişi kalmasının ardından baskısını arttırdı.

36' Antalyaspor'da Orgill yerini Eren Albayrak'a bıraktı.

33' Antalyaspor'da Ersan Gülüm, Abdülkadir'e yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kalıyor.

26' Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelen ortada Amilton arka direkte kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

18' Savunmadan seken topu ceza sahası çaprazında önünde bulan Bünyamin'in vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

12' Antalyaspor'da Fredy, Abdülkadir Parmak'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Dever Orgill

12' Trabzonspor penaltı kazandı. Ekuban'ın vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

6'Trabzonspor, bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

4'Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle her iki takım da kontrollü oyunu tercih ediyor.

1' Hakem Ali Palabıyık maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor başlıyor.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Fredy, Gökdeniz, Amilton, Orgill