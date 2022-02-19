Antalyaspor yükselişe geçti! Malatyaspor galibiyeti unuttu

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

7. dakikada ev sahibi takımın ceza sahasında Mehdi Zeffane'nin Sadık'a attığı pasta araya giren Adriano, sağ ayak içi ile topu ağlara göndererek takımını deplasmanda öne geçiren golü kaydetti. 0-1

10. dakikada maçta beraberlik için bastıran ev sahibi takımda ceza sahasının dışında topla buluşan Donsah, uzaktan kaleyi denedi ancak top auta çıktı.

14. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atağında Mustafa'nın pasında topla buluşan Kenan'ın atağı etkili olamadı.

22. dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor'un atağında Zeffane'nin kale önüne yaptığı ortada Haddadi'nin sol ayağıyla dokunduğu top üstten auta çıktı.

27. dakikada Yeni Malatyaspor'da gelişen atakta savunmanın rakip savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Dicko, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruş nedeni ancak top auta çıktı.

35. dakikada konuk ekipte Fernando'nun rakip kaleci Ertaç'ın öne çıktığını görmesi üzerine çektiği uzun şutta, Ertaç son anda topa dokunca top direkten dönerek kornere çıktı.

40. dakikada Antalyaspor'un atağında ceza sahasında topla buluşan Ndao'nun çektiği ser şutu kaleci Ercaç ayakları ile son anda müdahale ederek gole engel oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Yeni Malatyaspor'da Azubuike'nin sol kanata gönderdiği topla buluşan Haddadi'nin sol ayağıyla kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı.

54. dakikada Antalyaspor'da defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Dicko'nun ceza sahasına yolladığı derinlemesine pasta topla buluşan Karim Hafez'in sert şutunda kaleci Boffin gole engel oldu.

60. dakikada Adriano'nun geri pasında ceza sahasının hemen dışında topu alan Fernando'nun sağ ayak için ile vuruşunda top kalenin üst direğine çarparak içeri girdi. 0-2

73. dakikada Yeni Malatyaspor'da Hafez'in ceza alanının hemen dışında düşürülmesi ile hakem serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Boffin son anda topa müdahale ederek kornere çeldi.

87. dakikada Rahman Buğra, ceza sahası dışından sağ ayağıyla kaleye çektiği sert şutta top sol üst direğe çarpıp ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Sadık, Campi, Haddadi, Donsah (Ndong dk. 46), Azubuike, Mustafa (Adem dk. 54), Kenan (Hafez dk. 46), Mounir (Rahman Buğra dk. 83), Dicko (Mert Miraç dk. 88 ?)

Yedekler: Abdulsamed, Barış, Muhammed Emin, Awuku, Jospin,

Teknik Direktör: Adem Büyük

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Poli (Hakan dk. 58), Fernando, Ndao (Ghacha dk. 58), Fredy (Mehmedi dk. 46), Doğukan (Floranus dk. 70), Luiz Adriano (Wright dk. 83 ?)

Yedekler: Mehmet Ataberk, Veysel, Nuri Şahin, Gökdeniz, Sinan

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Rahmen Buğra (dk. 87) (Yeni Malatyaspor), Adriano (dk. 7), Fernando (dk. 60) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Sadık (Yeni Malatyaspor), Fredy (Antalyaspor)

Cahit Özçelik - Numan Güder - Erdal Akbuğa

