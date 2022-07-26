Antalyaspor'a yeni sponsor

Antalyspor, yeni forma sponsoruyla anlaşmasını imzaladı. İstanbul'da gerçekleşen basın toplantısına Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve sponsor firma CEO'su Lawrence Merritt katıldı. Forma göğüs sponsorluğu anlaşmasında konuşan Başkan Aziz Çetin, “Atatürk'ün deyimiyle ‘Dünyanın en güzel şehri' Antalya'dan selamlar getirdim” diyerek sözlerine başladı. Antalya'nın en büyük markasının Antalyaspor olduğuna dikkat çeken Çetin, “Bu bilinirliliği uluslararası kazanacağımız başarılarla artırmak istiyoruz. Nuri Şahin yönetiminde tüm dinamiklerimizi harekete geçirerek daha başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Antalyaspor meydan okuyor. 16 maçtır yenilmiyor. Avrupa'da şu anda Milan, Liverpool ve Antalyaspor böyle bir seriye sahip. Antalyaspor; yönetimi, futbolcusu ve taraftarıyla, Türkiye'nin en sempatik takımlarından. Bunları yaparken de önemli markalarla işbirliği yapmak çok önemli. Bizimle beraber çalışmaktan keyif alacaklarını düşünüyorum. Antalyaspor'a yaptıkları yatırımın karşılığını uluslararası olarak da alacaklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz sürekli olarak ilk 5'te yer almak”

Kendisinin ve yönetim kurulunun hedefinin takımın sürekli olarak ilk 5 mücadelesi vermesi olduğunu söyleyen Aziz Çetin, “Geçen yıl az bir puan farkıyla 7. sırada tamamladık ama bu sene hedefimiz 5 yıl. Geçen yıl 54 sponsorla, Türkiye'nin en çok sponsoru olan ikinci kulübüydü. Antalyaspor'un sponsorları içinde herhangi bir devlet bankası, devlet kurumu yoktu. Tamamıyla Antalyaspor'u seven ve yatırımının karşılığını alacağını düşünen firmalar vardı. Benim için ana sponsorlar daha önemlidir. Ancak desteğin büyüğü küçüğü olmaz. Haftaya da Corendon Airlines ile stat isim anlaşmamız olacak, 5 yıllık imza atacağız. Çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Lawrence Merritt: “Spora yatırımımız devam edecek”

Türkiye'ye ve Türk sporuna yatırım yapmayı sevdiklerini belirten ve Karagümrük'ün ardından Antalyaspor'a da sponsor olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Lawrence Merritt, “Bugün de Antalyaspor'a yatırım yapacağız. Antalyaspor'u seviyoruz. Antalyaspor ezber bozan ve meydan okuyan bir kulüp. Biz de aynı şekilde oturmuş düzene meydan okuyan, sektöre farklılık getiren bir şirketiz. Genç bir kulüp olduğunu biliyoruz. 1966'da kuruldu ve başarılı bir kulüp. Bizler de kendimizi bu şekilde konumlandırıyoruz. Biz kendimizi bütün Türkiye'ye hizmet veren ulusal bir marka olarak konumlandırmak istiyoruz. İstanbul'da bir kulübe daha sponsorluk yapıyoruz.

Bütün Türkiye'de görünür olmak istiyoruz. Müşterilerimizin spor tutkunu olduğunu biliyoruz. Spor insanlara zevk verir. Biz de araç alım-satım şirketi olarak insanlara zevk vermek istiyoruz. Bilmeniz gereken şu, ben Türk değilim ama firmamız Türkiye'de doğdu. 2019 yılında bu şirketi İstanbul'da kurduk. Kendimi yabancı gibi görmüyorum ve zamanımın çoğunu da burada geçiriyorum. Bizde farklı olan firmayı destekleyecek doğrudan yabancı destekçi olması. Dövizin direkt Türkiye'ye gelmesi de ülke ekonomisi açısından çok önemli” diye konuştu. Fotoğraf çekiminin ardından basın toplantısı sona erdi.

Bozhan Memiş - Yunus Kılıç - Samet Yalçın



