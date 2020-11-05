Antalyaspor'da hedef 3 puan

Son haftalarda puan kayıpları yaşayan FT Antalyaspor, 4 lig maçında da 3 puanla tanışamadı. Teknik Direktör Tamer Tuna ile yol ayrımı yaşayan kırmızı-beyazlıları yardımcı antrenörler Kasımpaşa maçına hazırlıyor. Güney ekibinde Kasımpaşa karşısında, Jahovic, Amilton kart cezası, Drole, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

"3 puanla dönmek istiyoruz"

Basın Sözcüsü Murat Süğlün ise takımın son haftalarda istemedikleri puan kayıpları yaşadığını vurguladı. Antalyaspor'un her yönüyle güçlü ve kaliteli bir takım olduğunun altını çizen Süğlün, "Hocamız olmasa da Kasımpaşa maçına aynı şekilde hazırlanıyoruz. Tamer Tuna ayrılsa da diğer hocalarımız takımı en iyi şekilde maça hazırlamaya devam ediyor. Bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Kasımpaşa iyi bir takım ve etkili futbol oynuyorlar. Zor bir maç olacak. İyi mücadele edip galip gelmek istiyoruz. Artık tek amacımız Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmek” dedi.

İsa Akar