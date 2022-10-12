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Antalyaspor'da Ndao, 5 ay sahalardan uzak kalacak

Antalyaspor'da Ndao, 5 ay sahalardan uzak kalacak
Antalyaspor'da Ndao, 5 ay sahalardan uzak kalacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden FTA Antalyaspor’da, Konyaspor maçında sakatlanan Alassane Ndao’nun kemik kırıklığı nedeniyle 5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

FTA Antalyapor'un, Senegalli yıldız futbolcusu Ndao'dan kötü haber geldi. Konyaspor maçının 9. dakikasında sakatlanan ve yerini Ghacha'ya bırakan, 26 yaşındaki Senegalli Ndao'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Konyaspor maçında sakatlanan futbolcumuz Alassane Ndao, fibula alt uç parçalı kırığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Alassane Ndao'nun 5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir” denildi.

İsa Akar

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