Antalyaspor'da savunmanın kalesi Veysel Sarı

Süper Lig'in devre arasında Kasımpaşa'dan Antalyaspor'a transfer olan 32 yaşındaki Veysel Sarı, 19. haftadan itibaren savunmanın vazgeçilmezi oldu. Antalyaspor'un çıkış yakaladığı son 8 maçta defansta yer alan Veysel Sarı, performansı ile göz doldurdu. Veysel Sarı'nın gelişiyle kırmızı-beyazlı takım ilk yarıdaki çok gol yeme sorununu da en aza indirmiş oldu. Kasımpaşa'da 2 gol atan Veysel Sarı, Antalyaspor'da da Sivasspor karşısında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Veysel Sarı'nın ilk 11'de olduğu 8 maçta Antalyaspor, 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

İsa Akar