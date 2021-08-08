Antalyaspor'da yeni sezon formalar tanıtıldı

Antalyaspor yeni sezon formalarını tanıttı. “Tarih Kokan Formalar” sloganı ile yapılan tanıtım ile ilgili sosyal medyada bir video yayımlandı ve fotoğraflar paylaşıldı. Efsane Forma, Vefa Forma, Şehir Forma ve Akrep Forma isimleri verilen formalar için Antalyaspor tarihinde iz bırakan önemli futbolcular ile alt yapıda yer alan milli futbolcuların yer aldığı bir tanıtım organize edildi.

Efsaneler rol aldı

Forma tanıtımı için 1966 yılındaki ilk takımda forma giyen ve 16 yıl aralıksız kırmızı beyazlı formayı terletip başka hiçbir takımda oynamayan Metin Ünal, 1982 yılında ilk kez Süper Lig'e çıkıldığı sezon takımda yer alan, 1985 yılında da bu kez takım kaptanı olarak bir kez daha şampiyonluk yaşayan, 1979 yılında Antalyaspor'dan milli takıma seçilen ilk futbolcu olan Osman Arslan, 1985'te şampiyon kadroda yer alan, 1994'te attığı unutulmaz golle şampiyonluğu getirip hafızalara kazınan Adnan Gülek ve Fenerbahçe'nin 47 maçlık yenilmezlik serisinin noktalandığı maçta 2 gol atarak dikkat çeken, takım düşmesine rağmen ayrılmayan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Lamine Diarra, Antalyaspor için yeniden görev aldı.

Gençler teslim aldı

Tanıtımda, alt yapıdan yetişip U16 Milli Takım'da oynayan kaleci Kağan Arıcan, U17 Milli Takım'da forma giyen Mustafa Erdilman ve Serdar Poyraz ile U18 Milli Takım'da yer alan Mevlüt Han Ekelik de rol aldı. Efsane futbolcuların formaları getirip alt yapıdan yetişen milli oyunculara teslim ettiği senaryonun finali, Antalya Stadyumu'nda çekildi. Fraport TAV Antalyaspor'un 2021-2022 sezonunda giyeceği formalar, Antalyaspor Store ve online store'dan satışa çıktı. Formalar ilk hafta 207, sonrasında 229 TL'den satılacak.