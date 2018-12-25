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Antalyasporlu Chico'nun burnu kırıldı

Antalyasporlu Chico'nun burnu kırıldı
Antalyasporlu Chico'nun burnu kırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan Antalyaspor’un başarılı futbolcusu Chico'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya Stadında oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında Antalyaspor'lu Chico ile Fenerbahçeli Mehmet Ekici kafa kafaya çarpıştı. Burnuna sert bir darbe alan Chico, kanlar içinde yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk oyunu hemen durdururken, sağlık ekipleri Chico'ya müdahale etti. Sedyeyle dışarı çıkarılan tecrübeli futbolcu kırık şüphesiyle ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Chico'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Öte yandan maçın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de futbolcuyu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.  

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