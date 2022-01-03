Antalyasporlu yüzücü Albayrak'tan 3 yeni Türkiye rekoru

Multinations Yıldız Milli Takım ve Gençler Alternatif Milli Takım seçme niteliği taşıyan yarışlarda belirlenen kriterleri yerine getirebilen Antalyasporlu sporculardan bazıları milli takım altyapı kadrolarına bir adım daha yaklaştı.

2 gün süren seçmelerde toplamda 4 yarışta mücadele eden Antalyaspor Yüzme takımının rekortmen sporcusu Emir Batur Albayrak, 3 yeni Türkiye rekorunun sahibi olarak rekortmenliğini perçinledi.

14 Yaş Erkekler kategorisinde yarışan Emir Batur Albayrak, 200 metre serbest stilde 01:55.26 derecesi ile 400 metre serbest stilde 03:59.60 derecesi ile ve 800 metre serbest stilde 08:13.49 derecesi ile toplamda 3 Yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.