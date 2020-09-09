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Antalya'ya 1 Ocak'tan itibaren gelen turist sayısı 1 milyon 316 bin oldu

Antalya'ya 1 Ocak'tan itibaren gelen turist sayısı 1 milyon 316 bin oldu
Antalya'ya 1 Ocak'tan itibaren gelen turist sayısı 1 milyon 316 bin oldu

Antalya’ya 1 Ocak’tan itibaren havayoluyla gelen turist sayısı 1 milyon 316 bin oldu. İlk sırayı 381 bin kişiyle Ruslar, ikinci sırayı ise 323 bin kişiyle Almanlar aldı.

Turizmin başkenti Antalya'da dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Mart ayının ortalarından itibaren tüm ülkelerde durdurulan uçuşlar, 1 Temmuz itibarıyla bazı ülkelerde yeniden başladı. Antalya'ya en çok turist gönderen Rusya ise aylar sonra ilk direkt uçuşunu 10 Ağustos'ta gerçekleştirdi. Rusya'nın turist göndermeye başlaması da Antalya turizm sezonunu hareketlendirdi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı'na 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında gelen yolcu rakamlarına göre, yolcu sayısı 1 milyon 316 bin 322 oldu. Rakamın ülkelere göre dağılımında 381 bin 409'la ilk sırayı Rusya, 323 bin 248 ile ikinci sırayı Almanya alırken, üçüncü sırada da 232 bin 230 turist ile Ukrayna yer aldı.

En çok turist gelen ilk 10'daki diğer ülkeler ve turist sayıları da açıklandı. Buna göre İngiltere'den 100 bin 65, İsviçre'den 38 bin 881, Polonya'dan 26 bin 801, KKTC'den 24 bin 345, Belarus'tan 22 bin 855, Moldova'dan 19 bin 973, İsrail'den 19 bin 318 turist geldi. Rakamın 12 bin 197'sini ise diğer ülkelerden gelen turistler oluşturdu.

Huriye Ferah Vanlı
 

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