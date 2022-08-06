Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu geçti

Güvenli Turizm Sertifikaları, alternatif turizm kolları ile dünyanın en kaliteli 5 yıldızlı otelleriyle Akdeniz çanağındaki en iyi ve en çok tercih edilen şehir olan Antalya, pandemi döneminin etkisini azaltmasıyla turizm rekorları kıran eski günlerine geri döndü. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre 1 Ocak-5 Ağustos tarihleri arasında Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 7 milyon 76 bin 937 oldu. 2021 yılının aynı döneminde gelen turist sayısı ise 3 milyon 705 bin 771 olmuştu. 2021 yılı Ağustos ayının ilk 5 gününde hava yoluyla Antalya'ya giriş yapan turist sayısı 311 bin 89 iken 2022 yılının Ağustos ayının ilk 5 gününde hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 25 artarak 388 bin 431 oldu.