Antalya'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışın cumartesi sabah saatlerinden itibaren kent merkezinin yanı sıra batı ilçeler, Kemer Kumluca, Finike şiddetli, yer yer aşırı olacağına dikkat çekildi.

Şiddetli yağışların oluşturacağı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Kuvvetli yağışların Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirildi.

İsa Akar

