Antalya'yı eve kapatan fırtına, pide ustasına yakacak getirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kırmızı kodla uyardığı Antalya'da dün etkili olan sağanak ve fırtına sonrası bugün, Konyaaltı Sahili moloz yığınlarıyla doldu.

Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği moloz yığını, sahilde farklı bir görüntü oluşturdu. Pide ustası olduğu öğrenilen Abdurahman Uslu isimli vatandaş ise fırtınanın getirdiği odun parçalarını tek tek topladı.

Kapalı kasa kamyonetine yüzlerce odun parçası yükleyen Uslu, aracın içerisinde oturacağı yer hariç her bölgesini odunla doldurdu.

“Doğa ana sağ olsun”

Yükten dolayı aracın arka kısmı çökerken, Uslu, “Doğa sağ olsun” diyerek bölgeden uzaklaştı. Yaya geçidinden odun dolu aracıyla karşı şeride geçen Uslu'yu görenler, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

“Her sene aynı manzara”

Sahilde oturan vatandaşlardan Ali Okur da her sene aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek, ”Her sene aynı şekil oluyor. Bu sene biraz az ama geçen sene daha fazlaydı. Belediye ekipleri temizleyecek sanırım” diye konuştu.

Suat Metin - Akif Yılmaz

