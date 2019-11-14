Antibiyotik kullanımına dikkat

İl Sağlık Müdürü Bilge, yayımladığı açıklamada antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok büyük öneme sahip ilaçlardan olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Bilge, “Ancak bakteriyel enfeksiyonlar için standart tedavi olarak kullanılan bu ilaçların bir kısmı artık daha az etkilidir veya hiç etki etmemektedir. Bir antibiyotik artık belirli bir bakteri üzerinde bir etkiye sahip olmadığında, bu bakterilerin antibiyotiğe dirençli olduğu söylenir. Antibiyotik direnci, dünyanın en acil sağlık sorunlarından biridir. Aşırı antibiyotik kullanımı ve uygunsuz kullanılması, antibiyotik direncine katkıda bulunan en önemli faktörlerdir. Hastalar, doktorlar ve hastaneler ilaçların uygun şekilde kullanılmasını sağlamada ve antibiyotik direnci gelişimini en aza indirmede rol oynamaktadır. Aşırı antibiyotik kullanımı veya aşırı reçetelenmesi, antibiyotik direncinde artışlara, artmış hastalık şiddetine, hastalık süresine, sağlık komplikasyonlarına ve yan etkilere hatta ölüm riskine ve sağlık bakım masraflarına neden olur” ifadelerini kullandı.

“Dirençli enfeksiyonlar nedeni ile hayatını kaybedeceği hesap edilmektedir”

Vücudun antibiyotiğe direnç geliştirdiğinde istenmeyen sonuçların ortaya çıkabileceğini ifade eden Bilge, “Bir antibiyotiğe direnç geliştiğinde istenmeyen sonuçları olarak; tedavi edilemeyen enfeksiyon, uzamış hastalık, komplikasyonların görülme sıklığında artma, daha fazla doktora başvuru, daha pahalı ilaçların kullanımı, dirençli bakterilerin başka hastalara bulaşması, yan etkilerde artış, bakteriyel enfeksiyonlardan dolayı daha fazla ölüm şeklinde sıralanabilir. Yeniden hastaneye yatışa ve daha önce tedavi edilen sağlık sorunlarının ek tıbbi tedavisine ihtiyaç duyulmasına neden olabilir. Önlem alınmadığı takdirde dünyada milyonlarca kişinin dirençli enfeksiyonlar nedeni ile hayatını kaybedeceği hesap edilmektedir” diye konuştu.

“Antibiyotik reçetesi vermesi için doktorunuza baskı yapmaktan kaçının”

Antibiyotik direnci gelişiminin azaltılması için, size bir antibiyotik reçetesi vermesi için doktorunuza baskı yapmaktan kaçının, doktorunuzdan semptomların nasıl tedavi edileceği konusunda öneri isteyin, antibiyotik tedavisi gerektiren bakteriyel enfeksiyonlardan kaçınmak için hijyen kurallarına uyun, siz ve çocuklarınızın önerilen aşıları aldığından emin olun. Bazı önerilen aşılar, difteri ve boğmaca, pnömokok, gibi bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Gıda kaynaklı bakteri enfeksiyonu riskini azaltın. Çiğ süt içmeyin, ellerinizi yıkayın ve yiyecekleri güvenli bir sıcaklıkta pişirin. Antibiyotikler sadece doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın. Önerilen günlük dozu alın ve tüm tedavi sürecini tamamlayın. Daha sonraki bir hastalık için asla kalan antibiyotikleri kullanmayın, doğru antibiyotik olmayabilirler ve tam bir tedavi süreci sağlamayabilirler. Asla başkalarına verilen antibiyotikleri almayın. Hastaların bilinen kronik hastalıkları dışında yaş, gebelik gibi özel durumları da dikkate alınarak antibiyotik seçilmesi gerekir. Bu yüzden, başka bir hasta için önerilen antibiyotikleri kendi kendinize kullanmayın ve mutlaka doktorunuza danışın” açıklamalarında bulundu.