Antika aşkı dükkan açtırdı

Kocaeli'de yaşayan 47 yaşındaki Hamdi Dinibütünoğlu, 2002 yılında İstanbul'dan İzmit'e taşındı. Kocaeli'de çeşitli fabrikalarda yönetici olarak çalışan Dinibütünoğlu, aynı zamanda 14 yaşından bu yana ilgi duyduğu antikacılığı da hobi olarak yapmaya devam etti. İnternet üzerinden antika ürün satışı yapan Dinibütünoğlu, yaklaşık 6 yıl önce yönetici olduğu şirketten ayrılarak, tamamen antikacılığa yöneldi. Kısa sürede hayallerini gerçekleştirmeye başlayan Dinibütünoğlu, dükkan açtı ve birçok ürün sergilemeye başladı. Eski yıllardan kalma çok sayıda ürünün yer aldığı Hamdi Dinibütünoğlu dükkanı, görenleri adeta nostaljik yolculuğa çıkarıyor.

"Kocaman bir dükkana sahibim"

Çocukluğundan bu yana antika ürünlere ilgi duyduğunu ifade eden Hamdi Dinibütünoğlu, "Çocukluğumdan bu yana böyle bir hevesim vardı. Rahmetli dedem de eskiciymiş. En küçük amcam bana çocukken pul koleksiyonu hediye etmişti. Ondan sonra bende heves başladı. Babamın verdiği en ufak harçlıklarla bile giderdim Kadıköy'den pulculardan pul toplardım. Daha sonra o demir para koleksiyonuna döndü, yaşımız büyüyünce objelere döndü. Daha sonra 'Bu sehpa çok güzelmiş', 'Bu obje çok güzelmiş' diye diye şimdi gördüğünüz gibi kocaman bir dükkana sahibim. İnternet portalından satış yapıyorum, dükkandan satış yapıyorum ama tabii bu işi sevmek lazım, eskiyi sevmek lazım. Benim sloganım 'Eskiler güzeldir' Bu insanından tutun, kullandığınız malzemeye kadar her şey için geçerlidir" dedi.

"Tiyatro mezunuyum"

Sevdiği işi yaptığına dikkat çeken Dinibütünoğlu, "Normalde ben tiyatro mezunuyum. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Deneme Sahnesi'nde oyunculuk yapıyordum. Tiyatroda para kazanamadığımız için mecburen çalışıyordum tabii ticari faaliyetim vardı. 2002 yılında İstanbul'dan İzmit'e geldim. İzmit'e geldikten sonra çeşitli fabrikalarda üst düzey yöneticilik yaptım. Son 10 senedir de bu işi sürdürüyorum" şeklinde konuştu.

"Gördüğünüz tüm cihazlar çalışıyor"

Hamdi Dinibütünoğlu, dükkanındaki ürün çeşitliliğinin fazla olduğunu ifade ederek, "Saatlerimiz var, müzik aletleri var, pikaplar var. Gördüğünüz tüm cihazlar çalışıyor. Müşterilerimiz bunları aldığında hayatlarında kullanabilsin istiyoruz. Bize geldiklerinde bazıları çalışmıyor ama tamircilerimize tamir ettiriyoruz ve insanlar hayatlarında çok rahat kullanabiliyorlar" diye konuştu.

"Burada huzur buluyorum"

Sadece Türkiye'den değil, yurt dışında da ürünler aldığını ve dükkanında satışa sunduğunu belirten Dinibütünoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerinden bulabildiğimiz malzemeyi alıyoruz ama genellikle Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika dönem dönem İran'dan eski ürünler alıyoruz. Dünyanın her yerinden geliyor. Tabii bizim öz kültürümüzden kalan eşyalarımız da var. Onlar için sabah akşam gözümüz internette. Bizim için araştıran, bulan arkadaşlar var. Onlar sayesinde Türkiye'ye getiriyoruz ve insanlara sunuyoruz. Ben bu işi seviyorum. Sanat olan her şeyi seviyorum. Sanatsal her şey hoşuma gidiyor. Ben bu işi seviyorum. Eve sadece yatmaya gidiyorum. Burada huzur buluyorum, keyfini çıkartıyorum. Ürünleri dönem dönem kullanıyorum. Bu işin ticaretini yaptığım içinde bu tarz ürünleri seven kişiler aldığında da mutlu oluyorum. Fiyatlar caziptir. Cazip tutmamın sebebi az karla insanlar bu tarz ürünlere sahip çıksınlar, kültür yayılsın, eskilere saygı artsın diye. Burada gördüğünüz her ürünün hikayesi vardır. İnsanlar bu ürünü kullanmış, nerede kullanmış, neler yaşanmış hepsinin aslında hikayesini anlatabiliriz. Dolayısıyla bunları önümüzdeki kuşaklara sağlam ve çalışır vaziyette kullanılabilir halde geçmesi içinde hayatta tutuyoruz"

Mustafa Gök - Ardacan Uzun

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.