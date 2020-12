Antika plak sesi ile nostalji yolculuğu

Plak satın al aşamasında 45lik ya da 33lük gibi ibarelerin neyi sembolize ettiği de merak edilmektedir, bu ifadeler bir plağın dakikada atacağı devir sayısı olarak da bilinmektedir. 45lik olan plaklarda her bir yüzde birer adet parça bulunmaktadır. 33lük olan plaklarda ise her bir yüzde beş altı adet parça yer alır. Piyasada 45likleri de 33lükleri de kolaylıkla bulabilirsiniz. Bulmuş olduğunuz nostaljik plakların kondisyonunun iyi olmasına özen göstermelisiniz. Kırık, çatlak ya da çizik olduğu zaman ses kalitesinde büyük bir düşüş meydana gelecektir. Satın alım sırasında fiziki özellikleri dikkatle incelemelisiniz.



Plaklardan Neden Vazgeçilmiyor?

Plaklardan vazgeçilememesinin temel sebebi saf ve duru insan sesini ive enstrüman namelerini size sunmasıdır. Şuanda piyasada bulunan müzik türlerinin her biri dijital işlemden geçmektedir. Hatta bazı durumlarda direkt olarak dijital olarak üretilen sesler sanatçının sesini gölgelemektedir. Bu nedenle plaktaki o huzurlu atmosferin oluşması mümkün değildir. Plaklar sayesinde muntazam bir ses kalitesi ve ruha dokunan bir dinginlik elde edilecektir. Uzun seneler sonra yerine birçok farklı alternatif gelse de plakların hala bu kadar sık tercih edilmesinin temel sebebi ruhu okşamasıdır!



Plakçalar Sistemi

Plağınızın maksimum verim ile çalınması için kullanmış olduğunuz pikabın teknik donanımının yeterli olmasına ayrıca dikkat etmelisiniz. Teknik donanım hazırlanırken kullanılan pikabın güç kaynağına da dikkat edilmelidir. Eski tip pikapların güç kaynağının yeni nesil prizlere bağlanması durumunda cihazın işlevselliğinde sıkıntılar meydana gelebiliyor. Bu alanda sorun yaşamamak adına özel bir alt yapı ve teknik sistem oluşturulmalıdır. Ayrıca dilerseniz yeni nesil hoparlörler ile dilerseniz de eski nesil cihazlar ile destekleyebilirsiniz. Kalabalık ortamlarda plakçalarınızdan bu şekilde daha yüksek bir verim elde edilecektir.

Kaynak: https://www.antikaplak.com