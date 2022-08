Antika severler, geçmişle Antika Pazarı'nın stantlarında buluştu

Üsküdar'da bir alışveriş merkezinde Onur Antik Müzayede'ye ait açılan standa eski mobilyalar, takılar, mızıkalar, parfüm şişeleri, heykeller, vazolar, kamalar ve birbirinden kıymetli pek çok değerli antika parça yeni sahiplerini bulmak için 18-25 Ağustos tarihleri arasında Antika Pazarı'nda antika severleri bekliyor. Ziyaretçilerin adeta kendilerini bir nostalji tünelinde hissedecekleri ve geçmişle bağ kuracakları Antika Pazar'ında zaman zaman mezatlarda yapılacak.

Antika Pazarı'nda stant açıp antika eşyalar satan Onur Antik Müzayede'nin sahibi Dilek Demiryumruk, “Alışveriş merkezinde 8 günlük festivalimiz mevcut, çeşitli antika ile alakalı tezgahlar ve pazarlar şeklinde standlarımız var. Bizim standımızda 1000 tane ürünlerimiz ve eserlerimiz, mobilya ve ağır eşyalarımız, ufak tefek olarak da gümüş ürünleri, koleksiyon değeri taşıyan ürünlerimizde mevcut. Tabi bunlar getirebildiklerimiz. Bunların tarihçesi 17 yüzyıldan başlıyor, 1900'lu yılların sonuna kadar devam eden bir süreci var. Çok az sayıda yeni sayabileceğimiz ürünümüz var. Antika satıcısı olarak çok fazla almayı tercih etmiyoruz” dedi.

İnsanların kandırılarak dolandırılabileceğini ifade eden Demiryumruk, “Antikalarda çok fazla dikkat edilmesi gerekiyor, insanlar kandırılabiliyor. İnsanlara güvendikleri yerden alışveriş yapmasını öneriyorum. Çünkü biz hem perakende hem de müzayede olarak sosyal medya üzerinden satış yapıyoruz. Sosyal medyada ürün tam olarak yansımıyor ve ben ürüne gümüş dediğimde, gümüş olup olmadığını anlamıyor. Damgaları mutlaka sorulsun, damgalarına mutlaka bakılması gerekiyor. Hatta imkanları varsa testlerini ve raporlarını alsınlar. Diğer ürünlerde de bir ürünün eskiliği kendini her türlü belli ediyor. Baktığınızda ben eskiyim diyor. Yeni eserlerde ve porselenlerde de çokça dikkat edilmesi gerekiyor. Bizde ürünleri alırken her zaman başka yeni bilgiler öğreniyoruz. 1800'lü yılların sonuna tekamül eden ve bazıları 19. yüzyıl olanlarda var, bunların üzerindeki ufak işçilikler ve nüanslar ile birlikte tarihleri ortalama olarak çıkabiliyor. Benim gözümde antika aslında gerçekte bir eşiğini zor bulabileceğiniz. Ben bu ürünü alıyorsam, her dakika karşıma çıkmayacak bir ürünse her yerde bulamayacaksam bu antika bir üründür. Eğer bundan bir tane daha bulabiliyorsam antika değeri olduğu düşünmüyorum, sadece eskidir” şeklinde konuştu.

Antika alışverişi için Antika Pazarı'na gelen Esra Çelik, “Antika merakım bu işe başladıktan sonra ortaya çıktı. Bunun öncesinde gittiğimde gördüğümüz yerlerde muhakkak inceliyorduk, müzeleri geziyorduk. Bakıyorduk ama işin içerisine girince tabi boyut biraz daha farklılaştı” dedi.

Furkan Duman