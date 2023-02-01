Antrenör dede, şampiyon torunlar yetiştiriyor

Yozgat'ta 13 yaşında tekvando ile dövüş sporlarına başlayan boks, karate, kick boks gibi branşlarda kendini geliştiren ve ilerleyen yaşına rağmen spordan kopmayan Mustafa Zararsız, bu branşlarda hem spor yapmaya hem de sporcu yetiştirmeye devam ediyor. 15 yıl önce antrenörlük belgesi alan ve ilk olarak çocuklarının daha sonra da torunlarının antrenörlüğünü yapan Zararsız, torunları Betül, Mustafa Kaan ve yetiştirdiği diğer sporcularla ulusal ve uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler kazanıyor.

Halen Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü bünyesinde antrenörlük yapan ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için çaba harcayan Mustafa Zararsız, tecrübelerini genç sporculara aktarmaya çalışıyor. 19 yaşındaki torunu milli sporcu Betül Zararsız ve 17 yaşındaki torunu milli takım sporcusu Mustafa Kaan Zararsız ile kick boksta elde ettiği başarıların gururunu yaşayan 69 yaşındaki Zararsız, yeni şampiyonların yetişmesi için de ter döküyor.

Dünya, Avrupa kupası ve Türkiye şampiyonlukları var

İlkokul yıllarında dedesi sayesinde kick boksa başladığını söyleyen Betül Zararsız, "7 yaşından beri kick boks ile ilgileniyorum. Amcalarım ve antrenörüm olan dedem sayesinde bu spora başladım. 2015 yılından beri müsabakalara çıkıyorum. Dünya ve Avrupa kupası şampiyonluğum ve 4 tane de Türkiye şampiyonluğum var. 2021 yılında milli takımlara girdim. Bu yıl Şanlıurfa'daki şampiyonada 55 kilogramda birinci oldum. 2. ve 3. maçlarda da şampiyon olursam, milli takıma girip dünya şampiyonasına gideceğim, orada da şampiyon olmak istiyorum. Okuldan sonra kalan zamanımda antrenmanımı yapıyorum. Dedem spora başladığımdan beri antrenörlüğümü yapıyor, onun sayesinde disiplini bırakmıyoruz ve daha çok çalışıyoruz, iyi oluyor bizim için" dedi.

Türkiye şampiyonlukları var

74 kilogram genç erkeklerde Türkiye şampiyonlukları elde eden 17 yaşındaki Mustafa Kaan Zararsız ise, "Küçük yaşlarda kick boksa başladım. 2016 yılında Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladım. Türkiye şampiyonalarında çeşitli derecelerim var. Geçen yıl 2 kez Türkiye şampiyonu oldum ve milli takıma girmeye hak kazandım. Şu anda da Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü'nde lisanslı sporcuyum. 74 kilogramda genç erkeklerde yarışıyorum. Şu anki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Lise 3. sınıftayım, zor olsa da spor ve okulu aynı anda yürütmeye çalışıyoruz. Mesleki hedefim de inşaat mühendisi olmak. Bu sporu da küçük yaştan beri severek yapıyorum. Antrenörüm de dedem olduğu için hem evde hem de salonda daha düzenli olmamı ve bu sporu sevmemi sağlıyor" şeklinde konuştu.

Şampiyon sporcular yetiştiriyor

Önce çocuklarını şimdi de torunlarının antrenörlüğünü yaptığını belirten Mustafa Zararsız da, "10-15 yıl arasında antrenörlük yapıyorum. Önce çocuklarımı yetiştirdim şimdi de torunlarımı yetiştiriyorum. Torunlarımın ikisi de milli sporcu, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şampiyon sporcular yetiştiriyorum. Ben spor hayatıma 13 yaşımda tekvando ile başladım. Boks, karate ve judo yaptım. Bu yaşımda hem dinç kalmak için kendim spor yapıyorum hem de torunlarımı şampiyonalara hazırlıyorum hem de gençlere örnek oluyorum, burada spor yapıyoruz. Amacım çocukları kötü alışkanlıklarından kurtarmak. Bu zamana kadar yüzlerce sporcu yetiştirdim" ifadelerine yer verdi.

Bahadır Muhlis Gökgül

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