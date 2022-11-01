Anzer Yaylasında kartpostallık görüntüler

İkizdere ilçesinin yüksek kesimlerine yağan kar ulaşımda etkili olmadı fakat görsel bakımdan fotoğraf severlerin ilgi odağı oldu. Karın güzelliğini hissettiren yaylalardan birisi balı ile ünlü Anzer köyü oldu. Köyde bulunup hayvancılık yapanlardan Mahmut Özçelik ve Yusuf Özçelik ‘'Yeniden yağan kar etkili olmadı fakat soğuk geldi. Yer yer 10 cm kadar kar yağdı. Bir süre daha Anzerin tadını çıkaracağız. Kar altındaki Anzerin zevki bir başka'' dediler.

İsmet Kösoğlu



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