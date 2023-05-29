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AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav giriş belgeleri yayınlandı

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav giriş belgeleri yayınlandı
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav giriş belgeleri yayınlandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav giriş belgeleri yayınlandı.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan duyuruya göre, 3-4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Öğrencilerin giriş belgelerine aosogrenci.anadolu.edu.tr internet sitesinden erişim sağlayarak hangi dersin sınavına hangi tarihte katılabilecekleri de belirtildi.

Burak Zincir

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