AÖF final sınavı nasıl olacak? AÖF final sınavı online mı| AÖF final tarihleri

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında AÖF öğrencileri ara dönem sınavlarını internet ortamından olnuştu ve Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bahar Dönemi Ara Sınavları 18 Nisan - 7 Mayıs tarihlerini kapsayan süreçte internet tabanlı ortamlarda ve kişiye özel olarak yapılmıştı. Öğrenciler şimdi final sınavlarının da internet üzerinden olup olmadığını merak etmeye başladı. Konu ile ilgili Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabından önemli bir duyuru yayınlandı. İşte detaylar...

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı açıklandı.

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir.Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.

AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için;

1- FF dersinin olmaması,

2- En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması,

3- Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.

AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU ?

Açıköğretim Fakültesi sınav sistemine göre dört yanlış bir doğruyu götürecek olup puanlama buna göre yapılmaya devam ediyor. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda geçerli olan dört yanlışın bir doğruyu götürmesi sitemi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) taraından geçtiğimiz yıldan itibaren açıköğretim sınavlarında da uygulanmaya başlandı.Bu sistem aynı zamandan sadece Anadolu Üniversitesi'nde değil tüm Açıköğretim Fakültelerinde halen geçerliliğini sürdürmeye devam ediyor.