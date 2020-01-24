AÖF finalleri açıklandı! 24 Ocak AÖF final sonuçları

Milyonlarca AÖF öğrencisinin merakla beklediği AÖF final sonuçları açıklandı. Öğrenciler AÖF sınav sonuç sorgulama ekranından final sınavı sonuçlarını öğrenebilirler.
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Öğrenciler 18/ 19 Ocak tarihlerinde güz dönemi dönem sonu sınavlarına girdiler. Sınav sonuçlarının açıklamasını merakla bekleyen öğrencilerin bekleyişi son buldu. AÖF final sınavları açıklandı.
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AÖF SINAV GEÇME NOTLARI NEDİR?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti