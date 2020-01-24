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AÖF finalleri açıklandı! 24 Ocak AÖF final sonuçları

AÖF finalleri açıklandı! 24 Ocak AÖF final sonuçları
AÖF finalleri açıklandı! 24 Ocak AÖF final sonuçları

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği AÖF final sonuçları açıklandı. 18-19 Ocak tarihlerinde yapılan AÖF güz dönemi sınavları açıklandı. İşte AÖF sınav sonuç görüntüleme ekranı…

Milyonlarca AÖF öğrencisinin merakla beklediği AÖF final sonuçları açıklandı. Öğrenciler AÖF sınav sonuç sorgulama ekranından final sınavı sonuçlarını öğrenebilirler.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğrenciler 18/ 19 Ocak tarihlerinde güz dönemi dönem sonu sınavlarına girdiler. Sınav sonuçlarının açıklamasını merakla bekleyen öğrencilerin bekleyişi son buldu. AÖF final sınavları açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI NEDİR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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