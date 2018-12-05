AÖF SINAV SONUÇLARI 2018: AÖF sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonucu öğren

AÖF sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonucu öğren... Binlerce öğrenci AÖF sınavlarına girdi. Sınava giren öğrenciler için artık en önemli şey ise sınav sonuçları. Herkes şimdi merakla AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Peki AÖF sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar... Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan Açıköğretim (AÖF) İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin güz dönemi ara sınavı ardından günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri arttı. Anadolu Üniversi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2018-2019 öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra online sistem üzerinden paylaşılacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24-25 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Güz Dönemi ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Önceki yıllarda sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde adaylara duyuruluyordu. Sınav sonuçlarının birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi Dönem sonu sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde uygulanacak.

Bahar Dönemi ara sınavları 13-14 Nisan 2019'da. Dönem Sonu sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak.

AÖF TEK DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019'de gerçekleşecek.