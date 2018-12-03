AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi nasıl ÇIKARTILIR? AÖF sınav giriş belgesi 2018... MEB'in 2018- 2019 takvimine göre, AÖL 1.dönem sınavları 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgeleri nasıl yazdırılır? Ülke çapında yapılacak olan ve çok sayıda öğrencinin katılım sağlayacağı AÖL 1. dönem sınavları için sınav giriş belgeleri MEB'in resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrencilerin sınav giriş belgesinde belirtilen okul ve salonlarda sınava girmesi zorunlu. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?AÖL sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz dönemlerde sınavın gerçekleştirileceği hafta içerisinde açıklanmıştı. Belgelerin bu yıl da 3 Aralık Pazartesi günü itibariyle erişime açılacağı öngörülüyor

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AÖL sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. MEB tarafından açıklanacak olan AÖL 1. dönem sınav giriş yerlerinin önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgesi yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapan öğrenciler menüden sınava giriş belgesi alabilirler ve sınava giriş yerlerini öğrenebilirler. Sınav Giriş Belgenizi ‘'Öğrenci Genel Bilgileri'' menüsü altında yer alan ‘' Sınav Giriş Belgesi'' ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar başvurabilir.

AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2018-19 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. MEB'in yayımladığı duyuruya göre, AÖL 1. dönem sınavları 08-09 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. Bu sınav ve bundan sonra yapılacak tüm sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olunacak.

2017/4 DÖNEM MEZUNLARININ DİPLOMALARI GÖNDERİLDİ

MEB tarafından yapılan açıklamada, 2017/4 ek sınav döneminde mezun olan öğrencilerin diplomalarının Halk Eğitim Merkezlerine gönderildiği bildirildi.

SINAV GÜNÜ HANGİ BELGELER ALINMALI?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayın.

AÖL TOPLAM KAÇ KREDİ İLE MEZUN OLUNUR?

Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir.