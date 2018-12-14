AÖL Sınav Sonuçları Sorgulama|MEB Açıköğretim Lisesi Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı

aöl sınav sonuçları,açık lise sınav sonuçları 2018 gibi soruların cevaplarını merak eden öğrenciler büyük bir merak içerisinde sınav sonuçlarının açıklamasını bekliyorlar. İşte AÖL Sınav sonucuna ilişkin bilgiler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖl sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin, MEB'in AÖL sayfasına öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor. Ayrıca alo 147'den de sonuçlar öğrenilebiliyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI 25 ARALIK'TA AÇIKLANABİLİR

Geçtiğimiz sene sınavdan 15 gün sonra sonuçlar yayınlandığı için bu sene de sınav sonuçlarının benzer şekilde açıklanacağı tahmin ediliyor. 25 Aralık 2018 sınav sonuçlarının açıklanma tarihi olarak en güçlü ihtimal olarak görülüyor.

AÖL PUAN SİSTEMİ NASIL?

AÖL ders geçme notu son değişikliklerle birlikte 45'ten 50'ye çıkarılmıştır. AÖL sınavından 50 alan öğrenci dersi geçer. Öğrenciler için her dersten 20 soru sorulmaktadır. Her sorunun puan değeri 5'tir. MEB 2016-2017 eğitim öğretim döneminde sınavdan geçme puanını 50 olarak belirlemiştir. Öğrenci sınavda 20 sorudan en az 10 soruya “doğru” cevap verdiyse, sınavdan geçmiş demektir.

AÖL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.