AP Başkanı Metsola: 'Bir ülke düşünün, Ukrayna'da sivilleri kadın çocuk demeden bombalıyor'

AB devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren AB Konseyi Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. AP Başkanı Roberta Metsola, Konseyin ilk kısmında liderlerle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Zirveden bir karar çıkmasının beklendiğini söyleyen Metsola, "AP adına liderlerle konuşmamı az önce yaptım. Onlara da dediğim gibi bu zirve karar zirvesi olmalı. Seçeneğimiz yok. İnsanlar, nasıl ayakta kalacaklarını merak ediyor. Faturaları ödeme konusunda endişeliler. Yarın işleri olacak mı diye korkuyorlar. Enflasyon iki haneli ve halen artıyor. Faizler sürekli yükselmeye devam ediyor. Küçük adımlardan büyük adımlara geçmeliyiz. Enerji fiyatlarındaki artışı durdurmalıyız. Covid-19'a karşı ne yaptıysak onu yapmalıyız. Şimdi Rus işgaline karşı aynı kararlılığı göstermeliyiz. Bizler politikacıyız. Seçilmiş temsilcileriz. Gereken durumlarda zor da olsa, bize bedeli de olsa gereken kararları alabilmeliyiz. Enerji sorununa ve krizin sonuçlarına karşı aynı koordinasyonu göstermeliyiz. Vakit durma değil hareket vaktidir" dedi.

Konuşmasından önemli satır başları:

"AP olarak Konsey'in yanındayız"

"Ukrayna merkezli hareket etmeliyiz''

"AB'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ihtiyacı var"

Mustafa Ulusoy

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.