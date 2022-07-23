AP Fransız üyesi Lebreton: 'Türkiye, Fransa'dan daha güçlü'

Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılması için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında dün İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise övgüler yağdırdı. Türkiye'nin ev sahipliğinden gerçekleşen anlaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Lebreton, “Ukrayna tahılının ihracatına ilişkin anlaşma, Afrika'daki kıtlığın önlenmesini mümkün kılacak. Birleşmiş Milletler ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil, Erdoğan'dı. Türkiye, Fransa'dan daha güçlü” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'yi takdir ediyoruz”

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada da Türkiye'nin süreç içerisindeki başarılı tutumu vurgulanarak, “Türkiye'yi de bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz” ifadeleri kullanılmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, “Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.