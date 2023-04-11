AP yolsuzluk davasında bir kişiye daha şartlı tahliye

Basın tarafından Qatargate olarak da adlandırılan Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Mahkeme, AP üyesi Antonio Panzeri'nin ardından soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Belçikalı AP'nin eski üyesi Marc Tarabella hakkında da şartlı tahliye kararı verdi.

Belçika Federal Savcılığı Sözcüsü Antoon Schotsaert yaptığı açıklamada, Tarabella hakkında “elektronik kelepçe takma koşuluyla şartlı tahliye kararı verildiği” aktardı.

Tarabella'nın evine dönebileceği ancak elektronik kelepçe taşıyacağı bilgisi eski AP üyesinin avukatı Maxim Töller tarafından da doğrulandı. Töller, “Bizi ferahlatan bu haberi yeni aldık. Kendisi savcılık ve ilgili makamların ihtiyaç duyması halinde diyaloğa hazırdır'' dedi.

AP Başkanı Roberta Metsola'nın talebi üzerine AP Genel Kurulu tarafından yapılan oylama sonucu önce dokunulmazlığı kaldırılan Tarabella, kararın ardından gözaltına alınmış ve tutuklanarak Brüksel'de bulunan St. Gilles Hapishanesi'ne gönderilmişti.

Avrupa Birliği'ni (AB) sarsan yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan AP'nin eski Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin ise tutukluluk hali devam ediyor. Belçika adli makamları ile anlaşma yaparak “itirafçı” statüsü kazanan eski AP üyesi Panzeri hakkında ise geçtiğimiz hafta şartlı tahliye kararı verilmişti.

Ne olmuştu?

Belçika'da geçtiğimiz yıl 9 Aralık'ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel'de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar'ın AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan eski Yunan milletvekili Eva Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Polis tarafından yapılan baskınlarda 1 buçuk milyon euro ele geçirilmişti. AP'nin 8 yıldır üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden alınmıştı. Kaili ayrıca AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan'ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Partisi'nden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili'ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.

Mustafa Ulusoy



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