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Apartman dairesinde yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendi

Apartman dairesinde yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendi
Apartman dairesinde yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2’si çocuk 5 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Apartman dairesinde yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Dilmen Mahallesi'ndeki bir apartmanda yabancı uyruklu ailenin kaldığı 5. kattaki evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden aile komşularından yardım isterken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı evde dumandan etkilenen 2'si çocuk toplam 5 kişiye ise olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Orkun Kaya - Batuhan Saçar
 

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