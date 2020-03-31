Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sırakapılar Mahallesinde, ruhsatsız olarak kumarhaneye çevrilmiş olduğu anlaşılan bir apartman dairesine baskın yaptı. Yapılan baskında sorumlu olduğunu beyan eden, daha önceden kumar oynatmak suçundan 4 ayrı kaydı bulunan H.D isimli şahıs ile aynı apartman dairesinde kumar oynadıkları tespit edilen V.İ., S.H. ,H. D, T.D, S.Ö ve H.T, isimli 7 şüpheli yakalandı. Sorumlu olduğunu beyan eden H.D.'ye 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa toplam 6 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca adreste bulunan 7 şahsa da 'Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Tedbirlere Aykırılık' suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

Yapılan operasyon neticesinde, kumar malzemeleri bin 240 TL para, okey taşları, 14 takım oyun kağıtları, 1 takım poker pulu ile kırma tabir edilen av tüfeğine ele geçirildi.

Osman Başpınar

