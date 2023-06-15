Apartman gibi tur teknesi görenleri hayrete düşürüyor

Manavgat tersaneler bölgesinde Alanyalı iş adamı Hasan Çavuşoğlu tarafından yaklaşık 200 milyon TL'ye yaptırılan 'Legend Big Kral' adlı 5 katlı günübirlik tur teknesinin dualar eşliğinde denize inişi gerçekleştirildi. Aynı anda bin 163 misafir ve 50 personeli taşıyabilen teknenin yapımında bin ton çelik kullanıldı. Tüm iç dizayn ve dekorasyonları tamamlanıp denize indirilen tekne, dualar eşliğinde hizmete başladı. Deplasmanlı ağırlığı bin 400 tonu bulan tekne, sahibi Hasan Çavuşloğlu tarafından misafirlere gezdirildi.

5 yıldızlı oteli aratmıyor

Devasa görünümüyle görenleri hayretler içerisinde bırakan teknenin iç kısmı da 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Kafe, restoran, bar ve diskonun yanı sıra tur teknesinde çocuklar için oyun grupları da bulunuyor.

“Sonunda başardık”

Tekne sahibi turizmci Hasan Çavuşoğlu, “Sonunda başardık. Tüm testleri ve denemelerini gerçekleştirdik. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Alanya Ticaret Odası Başkanı Eray Erdem ise teknenin deniz turizmine oldukça katkısı olacağını belirterek, "Kendi kategorisinde dünyanın en büyük teknelerinden. Bu bizim şehrimiz adına bir artı. Yaz sezonu için hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Recep Erdoğan

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