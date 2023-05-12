Apartman kapısını kartla açan kadın hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Işıklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği tespit edilemeyen 2 hırsızlık şüphelisi kadın bir apartmana girdi. Apartman kapısını kartla zorlayarak açan 2 şüpheli, iddialara göre hırsızlık amacıyla bir daireye girdi. Daireden altın bileklik çaldığı iddia edilen kadın hırsızlar, apartmandan çıktıktan sonra hızla uzaklaştı.

Hırsızlık şüphelisi 2 kadının apartmana giriş çıkışları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali Furkan Çetiner

İLGİLİ HABER Yüzünü gizleyen hırsız bebek koltuğu takılı bisikleti çaldı

İLGİLİ HABER Maça gider gibi çelik kasa hırsızlığına gittiler, aralarında kaptan bile seçtiler

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.