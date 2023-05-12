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Apartman kapısını kartla açan kadın hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Apartman kapısını kartla açan kadın hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Apartman kapısını kartla açan kadın hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Eskişehir’de bir apartmanın kapısını kartla açtıktan sonra bir daireden altın bileklik çaldıkları iddia edilen kadın hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Apartman kapısını kartla açan kadın hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Tıkla İzle

Işıklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği tespit edilemeyen 2 hırsızlık şüphelisi kadın bir apartmana girdi. Apartman kapısını kartla zorlayarak açan 2 şüpheli, iddialara göre hırsızlık amacıyla bir daireye girdi. Daireden altın bileklik çaldığı iddia edilen kadın hırsızlar, apartmandan çıktıktan sonra hızla uzaklaştı.
Hırsızlık şüphelisi 2 kadının apartmana giriş çıkışları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali Furkan Çetiner

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