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Apartman sakiniyle kavga eden kapıcıya Yargıtay'dan kötü haber

Apartman sakiniyle kavga eden kapıcıya Yargıtay'dan kötü haber
Apartman sakiniyle kavga eden kapıcıya Yargıtay'dan kötü haber

Görev yaptığı sitede bir daire sahibiyle kavga eden kapıcı, tazminatsız kovulunca soluğu mahkemede aldı. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay; kat maliklerinin her birinin kapıcının işvereni konumunda olduğundan kapıcının kat maliklerinden birine karşı sataşmasının haklı fesih sebebi olduğuna hükmetti.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme, kapıcının herhangi bir apartman sakinine sataşması halinde kovulmasının önünü açtı. Kararda; kat maliklerinin her biri aynı zamanda kapıcının işvereni konumunda olduğu hatırlatıldı. Kapıcının işverene sataşmasının 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2 d maddesi uyarınca haklı fesih sayılacağı vurgulandı. Kararda, kapıcının bir kat malikine sataşması sebebiyle açılan ceza davasında ceza aldığına dikkat çekildi.

Süleyman Aydın



 

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