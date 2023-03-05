Apartmana bina sakini gibi girdi, 100 bin liralık jant çaldı

Olay, geçtiğimiz Perşembe akşamı Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir apartmana giren hırsız, otoparka inerek içeride duvara dayalı olarak bulunan jantları ve dolap içindeki matkabı çaldı. Daha sonra jantların ve matkabın çalındığını fark eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışmalara başladı.

“Çalınan jantlarla birlikte 100 bin liralık zararımız var"

Apartman yöneticisi Turgay Dilek, “Perşembe günü 7-8 aralarında olay meydana geldi. Otoparkımızda 20 - 25 dakika geziyor. Poşet arıyor. Daha sonra poşete benim matkapları alıyor. Buradan gelip jantı alıyor. Buradan yukarı çıkıyor. Benim çalıştığım sitenin önünden aşağı gidiyor. Çalınan jantlarla birlikte 100 bin liralık zararımız var. Çalınan jantlar spor arabanın jantlarıydı. Onlar iyi olan paslanmaz ve çelik janttı. Benim de matkaplarım vardı. Matkaplar da evde kullandığım matkaplardı. Bize bu şekilde zarar verdi. Karakola da bildirdik. Polislerimiz ilgileniyor” dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahıs binadan çıkan kiracının arkasından içeri giriyor. Daha sonra otoparka yönelen şahıs, otoparkta poşet arıyor. Poşet aradıktan sonra matkapları çalan hırsızın, daha sonra duvar dibinde bulunan jantları çaldığı görülüyor.

Polis ekiplerinin, yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Davut Has - Doğan Can Cesur

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