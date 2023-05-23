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Apartmana giren şüpheliler bisikletleri çaldı, o anlar kamerada

Apartmana giren şüpheliler bisikletleri çaldı, o anlar kamerada
Apartmana giren şüpheliler bisikletleri çaldı, o anlar kamerada

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir apartmana giren şüpheliler bisikletleri çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Ferahim Şalvuz Mahallesi Mehmet Şen Bulvarı Çınar apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, binanın girişinde apartman sakinlerinin çocuklarına ait 2 adet bisiklet çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen apartman sakinleri, binaya giren 2 şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiklerini görerek polise haber verdi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 kişinin, ilk olarak apartmana gelerek keşif yaptığı, daha sonra tekrar gelerek bisikletleri çaldıkları yer aldı. Hırsızların bulunması için polisin çalışma başlattığı bildirildi.

Ersoy Yalçın

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